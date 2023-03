Norge IDAG

Xi Jinping ble fredag ikke overraskende gjenvalgt som president i Kina for tredje gang. Foto: AP / Mark Schiefelbein

Kina:

Xi Jinping gjenvalgt som president

Xi Jinping ble fredag gjenvalgt som Kinas president for tredje gang. Han bryter dermed tradisjonen med å sitte i maksimum to perioder. Mange frykter dette er et tegn på at regimet strammer grepet.