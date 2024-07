Norge IDAG

Zaniar Matapour er dømt til 30 års forvaring for terrorangrepet under Oslo Pride natt til 25. juni 2022. Foto: Lise Åserud / NTB

Zaniar Matapour skyldig i grov terror – dømmes til 30 års forvaring

Zaniar Matapour (45) er i Oslo tingrett dømt for skytingen under Oslo Pride for to år siden, skriver flere medier.