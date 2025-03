Norge IDAG

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et toppmøte med europeiske ledere i Kyiv på treårsdagen for den russiske invasjonen i februar. Foto: Javad Parsa / NTB

Dan Odfjell:

Zelenskyj, ingen kan redde ham lenger

Og verst for ham, det korrupte Biden-regimet var heller aldri hans sanne venner, de bare tok ham til «brukelighet» for sitt råtne spill. Og senest fortvilende, hans eget ukrainske folk vil heller ikke lenger ha ham. Var jeg ham, ville jeg trukket meg lynraskt og overlatt til andre å ordne opp, eller tatt mitt eget liv. Hans hjelpere er plutselig hjelpeløse og alle med blod på hendene, leiesoldaten Jens Stoltenberg inkludert. For et skrekkens regnskap foreligger nå; i alt kanskje en million soldater er døde, pluss mange invalidiserte, pluss flyktede 10 millioner kvinner, menn og barn, dvs med tildels fryktelige ulidelige konsekvenser og skjebner, nær over hele linjen.