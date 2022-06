Norge IDAG

AMerikansk høyesterett: Sittende fra venstre er Samuel Alito, Clarence Thomas, John Roberts, Stephen Breyer og Sonia Sotomayor. Stående fra venstre er Brett Kavanaugh, Elena Kagan, Neil Gorsuch og Amy Coney Barrett. Foto: Erin Schaff/AP/NTB

Demokrater stemte mot beskyttelse for høyesterettsdommere

Huset vedtok tirsdag et lovforslag for å øke sikkerheten for høyesterettsdommeres nærmeste familier. 27 demokrater stemte imot, mindre enn en uke etter at en mann ble arrestert mistenkt for å ville drepe Brett Kavanaugh.