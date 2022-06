Norge IDAG

Mange israelere har ukrainske røtter. Illustrasjonsbilde. Foto: Shalev Shalom/TPS

Israel gjenåpner ambassaden i hovedstaden i Ukraina

Israel har gjenåpnet sin ambassade i Kiev, Ukrainas hovedstad, i noen dager for å tilby konsulære tjenester, for første gang siden Russland invaderte landet for over tre måneder siden.